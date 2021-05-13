В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 4 374 человека

В Татарстане привились от COVID-19 4 374 человека. Общее число тех, кто провакцинировался от коронавируса в республике, достигло 282 858 человек, сообщили в Минздраве РТ.

192 658 татарстанцев получили вторую прививку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за десять майских выходных прививку от коронавируса сделали более 25 тыс. человек. В республике мобильные пункты вакцинации работали в торговых центрах.

