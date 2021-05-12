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Завтра автобусы в Казани начнут работу в 4.30 утра

17:49, 12.05.2021 1
Завтра автобусы в Казани начнут работу в 4.30 утра
Фото: kzn.ru

13 мая, в день празднования Ураза-байрама, маршруты общественного транспорта, проходящего мимо казанских мечетей, начнут работу в 04.30 утра. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

С раннего утра во всех мечетях Татарстана и его столицы будут читать проповеди и гает-намазы. Основной площадкой проведения Ураза-байрама станет Галеевская мечеть. В 5.30 там начнут читать Коран, а в шесть утра муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитает праздничную проповедь. Гает-намаз назначен на 06.30.

Ранее в Казани прошел Республиканский ифтар.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Ольга не ври мимо мечети Гаиля что находится в Азино 1 не какой общественный транспорт в эти праздники не ходят по вашим сообщениям.(04-30) утра.
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