Завтра автобусы в Казани начнут работу в 4.30 утра

13 мая, в день празднования Ураза-байрама, маршруты общественного транспорта, проходящего мимо казанских мечетей, начнут работу в 04.30 утра. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

С раннего утра во всех мечетях Татарстана и его столицы будут читать проповеди и гает-намазы. Основной площадкой проведения Ураза-байрама станет Галеевская мечеть. В 5.30 там начнут читать Коран, а в шесть утра муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитает праздничную проповедь. Гает-намаз назначен на 06.30.

Ранее в Казани прошел Республиканский ифтар.

Ольга Плешкова