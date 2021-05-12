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В среду вечером Казань встала в пробках

17:22, 12.05.2021
В среду вечером Казань встала в пробках
Фото: kzn.ru

В среду вечером пробки составили 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Пушкина, Лево-Булачной, в Щербаковском переулке, на ул. Карла Маркса. Стоят улица Ершова в направлении к Сибирскому тракту, два участка на Аделя Кутуя и Патриса Лумумбы. Сложная дорожная ситуация на улице Аграрной, возле дорожной развязки.

В районе Оренбургского тракта затор на улице Баки Урманче, на Оренбургском проезде, проспекте Победы.

Ольга Плешкова
АвтоОбщество Татарстан
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