В среду вечером Казань встала в пробках

В среду вечером пробки составили 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Пушкина, Лево-Булачной, в Щербаковском переулке, на ул. Карла Маркса. Стоят улица Ершова в направлении к Сибирскому тракту, два участка на Аделя Кутуя и Патриса Лумумбы. Сложная дорожная ситуация на улице Аграрной, возле дорожной развязки.

В районе Оренбургского тракта затор на улице Баки Урманче, на Оренбургском проезде, проспекте Победы.

Ольга Плешкова