Суд арестовал на 9 суток экс-мэра Екатеринбурга за организацию несогласованной акции

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману октябрьский районный суд города назначил 9 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 31 января.

Защитник Ройзмана Юлия Федотова заявила, что он уже был оштрафован на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января, а осудить человека за одно и то же правонарушение невозможно, сообщает «РИА Новости».

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Согласно материалам дела, Ройзман опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов.

Ранее шестерых жителей Набережных Челнов признали виновными за нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.



Алексей Нечаев