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Общество

Шестерых челнинцев оштрафовали за участие в несанкционированной акции

09:10, 23.04.2021 1
Шестерых челнинцев оштрафовали за участие в несанкционированной акции
Фото: realnoevremya.ru

Шестерых жителей Набережных Челнов признали виновными за нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда. Всем выписали административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Речь идет об участии в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. Приговоры не вступили в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Задержанным на несанкционированной акции в поддержку Навального вчера начали выносить наказания в виде штрафов и в Вахитовском суде Казани. По нескольким материалам суд наложил штрафы по 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Страшное государство! Фу!!!
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