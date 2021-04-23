Шестерых челнинцев оштрафовали за участие в несанкционированной акции
Шестерых жителей Набережных Челнов признали виновными за нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда. Всем выписали административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
Речь идет об участии в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. Приговоры не вступили в законную силу.
Задержанным на несанкционированной акции в поддержку Навального вчера начали выносить наказания в виде штрафов и в Вахитовском суде Казани. По нескольким материалам суд наложил штрафы по 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.
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