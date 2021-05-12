Профессор КФУ сообщил, что в Татарстане установились июльские температуры

Синоптики прогнозируют в Татарстане аномально жаркую погоду. По словам профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, в республике установилась погода, характерная для июля.

«Лето наступило очень рано», — заявил эксперт, отметив, что в мае среднесуточная температура составила 20 градусов. Переведенцев объяснил, что такая теплая погода обусловлена нахождением в области повышенного давления и выносом теплых воздушных масс с юга.

Профессор отметил, что в мае прогнозируется дефицит осадков: выпадет примерно 40 миллиметров. По состоянию на 11 мая зафиксировано выпадение лишь 10 мм, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Переведенцев напомнил, что, по прогнозам синоптиков, температура в столице будет выше на восемь градусов. «Это аномально теплая погода», — уверяет профессор.

Об установлении аномально жаркой погоды в Татарстане сообщили накануне и в Гидрометцентре РТ. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы до 20 мая, прогнозируют синоптики.

Татьяна Демина