Рассекречены архивы о присуждении Нобелевской премии Александру Солженицыну

Шведская академия рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии по литературе писателю Александру Солженицыну. Помимо него на награду претендовали еще 75 человек, в том числе была выдвинута кандидатура Владимира Набокова.

Солженицына на премию выдвинули шесть человек. Среди них профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист в области романских языков Яков Малкиел и профессор истории литературы университета Умео Магнус фон Платен, пишет ТАСС.

Претендентами на Нобелевскую премию по литературе в 1970 году были бразильский писатель Жоржи Амаду, немецкий писатель Гюнтер Грасс, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда и другие.

Фото: pixabay.com

Перед окончательным голосованием обсуждались кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта, англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена, чилийского поэта Пабло Неруда и французского писателя Андре Мальро (1901—1976).



Солженицын удостоился Нобелевской премии в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Свою награду писатель смог получить только после высылки из Советского Союза — 10 декабря 1974 года.

Татьяна Демина