Адвокат рассказал о схеме мошенничества при покупке домашних животных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Адвокат Виталий Ревзин рассказал о виде мошенничества при покупке домашних животных на популярных сайтах объявлений — этот вид обмана встречается все чаще.



Продавцы размещают фотографию щенка или котенка в первые месяцы их жизни. Покупатель связывается с продавцом, чтобы назначить встречу о передаче животного, и продавец предлагает сперва перевести на его счет часть суммы. Когда покупатель видит животное, оказывается разочарован, поскольку животное выглядит не так, как на фотографии или же оказывается намного взрослее. Тогда он желает расторгнуть сделку и вернуть задаток. Продавец соглашается, но только после продажи животного, а продадут они его или нет — вопрос.

Адвокат пояснил, что в этом случае следует связаться с поддержкой ресурса, где было размещено объявление, описать ситуацию и добиться блокировки аккаунта продавца. Дальше — обращение к юристу и составление претензии к продавцу с просьбой возврата средств. Если претензия не находит ответа, следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Одновременно нужно подать заявление в суд, к заявлению приложить досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел.

Органы обязаны провести проверку. Переписка с продавцом и факт перевода денег — доказательство в пользу покупателя. Есть вероятность, что продавец поспешит вернуть вам средства, поскольку не захочет сталкиваться с правоохранительными органами и судебным разбирательством из-за небольшой суммы. Такая схема мошенничества рассчитана на пользователей, которые откажутся от разбирательства, сообщает «Российская газета».

Фото: pixabay.com

Ранее россиян предупреждали о схеме мошенничества с «поддержкой от государства» — злоумышленники рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства. От жертвы требуется подтверждение ее легитимности — тогда человек переходит на ресурс, который является подделкой официальных сайтов ведомств России. Как только жертва переходит на сайт, злоумышленники собирают личные данные пользователя, в том числе данные его банковских карт.

Маргарита Головатенко