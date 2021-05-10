Французские военные поддержали генералов, которые предупредили о распаде страны
Действующие военные Франции написали властям письмо в поддержку отставных генералов, письмо опубликовано во французском еженедельнике Valeurs actuelles.
Авторы осудили реакцию властей на обращение генералов, которые заявили о назревающей угрозе гражданской войны. Угрозу видят в исламистах и бандах из пригородов. В письме звучит призыв к действию, поскольку «ненависть к Франции и ее истории становится нормой»:
«Действуйте <...>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», приводит слова обращения ТАСС.
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Великий, славный день настал!...
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