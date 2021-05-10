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Французские военные поддержали генералов, которые предупредили о распаде страны

08:25, 10.05.2021 1
Французские военные поддержали генералов, которые предупредили о распаде страны
Фото: pixabay.com

Действующие военные Франции написали властям письмо в поддержку отставных генералов, письмо опубликовано во французском еженедельнике Valeurs actuelles.

Авторы осудили реакцию властей на обращение генералов, которые заявили о назревающей угрозе гражданской войны. Угрозу видят в исламистах и бандах из пригородов. В письме звучит призыв к действию, поскольку «ненависть к Франции и ее истории становится нормой»:

«Действуйте <...>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», приводит слова обращения ТАСС.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
Общество
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комментарии

  • Анонимно 10 май
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