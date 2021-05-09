Умер многократный чемпион России по мотокроссу Роман Кох

Умер многократный чемпион России по мотокроссу, победитель многих соревнований на мотоциклах с колясками Роман Кох. Об этом сообщили в Центре технических видов спорта Свердловской области.

Спортсмен упал во время тренировки и получил травмы. «Мы запомним его позитивным, открытым и хорошим человеком, любящим отцом, хорошим сыном и мужем, отличным другом и товарищем», — говорится в сообщении ЦТВС Свердловской области.

Коху было 33 года. Спортсмен выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского.

Татьяна Демина