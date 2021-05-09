В России не будут делать майские праздники длинными на постоянной основе

Министерство труда и социальной защиты России не планирует делать майские праздники непрерывными постоянно. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

23 апреля президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочие дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне отдыхают с 1 по 11 мая. Решение о выходных было принято для стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

6 мая Путин заявил, что решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается.

— В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости, — подчеркнул Путин.