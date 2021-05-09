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Промышленность

Военные США сообщили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море

09:26, 09.05.2021 2
Военные США сообщили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
Фото: скриншот видео

С судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря изъяли партию оружия российского и китайского производства, сообщает RT со ссылкой на пятый флот Центрального командования ВМС США.

Оружие конфисковал американский ракетный крейсер Monterey. Среди найденного были противотанковые управляемые ракеты российского производства и тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56. Изъяли также пулеметы Калашникова, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и усовершенствованные оптические прицелы.

Фото: скриншот видео

Операция заняла два дня и проходила 6 и 7 мая. Экипаж судна допросили и отпустили.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОПКОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 май
    «Среди вооружения были современные противотанковые управляемые ракеты
    российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56.А так же наградные маузеры Петрова-и-Боширова», —
    говорится в заявлении...
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    Анонимно 09 май
    «Среди вооружения были современные противотанковые управляемые ракеты
    российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56.А так же наградные маузеры Петрова-и-Боширова ... с личной гравировкой Путина ..."
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