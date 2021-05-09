Военные США сообщили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
С судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря изъяли партию оружия российского и китайского производства, сообщает RT со ссылкой на пятый флот Центрального командования ВМС США.
Оружие конфисковал американский ракетный крейсер Monterey. Среди найденного были противотанковые управляемые ракеты российского производства и тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56. Изъяли также пулеметы Калашникова, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и усовершенствованные оптические прицелы.
Операция заняла два дня и проходила 6 и 7 мая. Экипаж судна допросили и отпустили.
комментарии
российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56.А так же наградные маузеры Петрова-и-Боширова», —
говорится в заявлении...
российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56.А так же наградные маузеры Петрова-и-Боширова ... с личной гравировкой Путина ..."