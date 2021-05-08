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В Татарстане в ближайший час ожидается гроза

14:34, 08.05.2021
В Татарстане в ближайший час ожидается гроза
Фото: pixabay.com

В Татарстане, по прогнозу ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», в ближайший час ожидается гроза с кратковременными усилениями юго-западного ветра до 15—18 м/с.

Ухудшение погоды в республике прогнозируется до 19 часов 8 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Гидрометцентр Татарстана сообщал, что днем воздух прогреется до +18... +23˚. В Казани тоже будет тепло, температура воздуха днем составит +20... +22˚.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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