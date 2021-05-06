Кинологи научат казанцев обращаться с бездомными собаками

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В Горкинско-Ометьевском лесу 7 мая пройдет благотворительное мероприятие «Дай лапу», где кинологи расскажут, как вести себя с бездомными собаками, как не бояться собак и приручить питомца. Лекторий бесплатный, сообщается на сайте исполкома Казани.

Первая лекция на тему «Городские бездомные собаки: любить, нельзя бояться» начнется в 12.00. В 13.00 начнется лекция «Основные навыки общения с собакой» от основателя школы дрессировки собак Анастасии Костенко. В 14.30 лекцию «Особенности воспитания и дрессировки собак из приютов» прочтет профессиональный кинолог Мария Хайруллина.

Показательные выступления собак пройдут в 14.00.

Также на зеленом поле совместно с приютом для животных «Вега» будет организована профессиональная фотосессия подопечных приюта. Фотографии помогут им найти хозяев. Гости мероприятия смогут познакомиться с питомцами и прогуляться с ними по парку.



Фото: pixabay.com

Ранее президент республики после нападения бездомных собак на ребенка строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и поместить их в приюты. Зоозащитники попросили Минниханова помочь частным приютам для животных.

Ольга Плешкова