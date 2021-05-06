Инвестор вложит в Апастовский молочный комбинат около 1 млрд рублей

В Апастовский молочный комбинат инвестор вложит около 1 млрд рублей. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Президент Татарстана посетит молочный комбинат на этой неделе в ходе визита в Апастовский и Кайбицкий районы.



По словам Галимовой, предприятие прекратило деятельность вследствие банкротства головной компании («Вамин-Татарстан»). Сейчас его восстанавливает инвестор, мощность предприятия оценивается до 500 тонн молока в сутки.

Напомним, что еще министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов сообщил о продаже почти всех активов «Вамина». На тот момент не были реализованы только Тюлячинский маслодельно-молочный комбинат и Апастовский молкомбинат.



Ольга Плешкова