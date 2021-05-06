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Площадка, с которой жительница Челнов выгнала ребенка, была обустроена на грант

03:27, 06.05.2021 1
Площадка, с которой жительница Челнов выгнала ребенка, была обустроена на грант
Фото: realnoevremya.ru

Площадка в Набережных Челнах, с которой жительница дома выгнала ребенка, была оборудована на грант, который выдал местный ТОС.

Как пояснила председатель территориального общественного самоуправления «Вилюй-1» Наталья Тузова, в прошлом году организация заняла первое мест в республиканском конкурсе и получила грант 665 тысяч рублей на благоустройство территории 19 комплекса. На эти деньги была установлена скейт-площадка во дворе дома 19/11 и теннисный стол во дворе 19/10. Площадка была установлена не на дворовой территории, а на муниципальной земле, сообщают «Челнинские известия».

Также активистка добавила, что в целях безопасности есть ограничение по возрасту для посетителей. Там могут находиться дети от 12 лет и старше.

Ранее в соцсетях пользователи начали обсуждать видео, на котором скандалистка прогнала ребенка с детской площадки, так как «она за нее заплатила».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 май
    В Челнах на гранты обустраивают детские площадки, а в Казани Управляющая компания Уютный дом за деньги собственников квартир на муниципальной земле делает парковки, на которые могут попасть только избранные - владельцы парковочных барьеров, которые не платят за аренду земли, но платят управляющей компании. Исполкому и прокуратуре наплевать на самозахват земли
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