Площадка, с которой жительница Челнов выгнала ребенка, была обустроена на грант

Площадка в Набережных Челнах, с которой жительница дома выгнала ребенка, была оборудована на грант, который выдал местный ТОС.

Как пояснила председатель территориального общественного самоуправления «Вилюй-1» Наталья Тузова, в прошлом году организация заняла первое мест в республиканском конкурсе и получила грант 665 тысяч рублей на благоустройство территории 19 комплекса. На эти деньги была установлена скейт-площадка во дворе дома 19/11 и теннисный стол во дворе 19/10. Площадка была установлена не на дворовой территории, а на муниципальной земле, сообщают «Челнинские известия».

Также активистка добавила, что в целях безопасности есть ограничение по возрасту для посетителей. Там могут находиться дети от 12 лет и старше.

Ранее в соцсетях пользователи начали обсуждать видео, на котором скандалистка прогнала ребенка с детской площадки, так как «она за нее заплатила».

Ольга Плешкова