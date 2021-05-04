Челнинка стала чемпионкой мира по шашкам — в финале ей убрали российский флаг со стола

Уроженка Набережных Челнов Тамара Тансыккужина в шестой раз стала чемпионкой мира по шашкам. В финале она обыграла представительницу Польши Наталью Садовскую.



Стартовал финал еще 23 апреля, и после девяти раундов противостояния счет был равным — 54:54. Победителя не удалось выявить и в заключительный день партии в классические шашки. В итоге победитель определился на тай-брейке.

Финальные раунды сопровождались скандалом в СМИ: во время четвертого раунда противостояния 27 апреля организаторы убрали флаг России и табличку с именем россиянки и триколором со стола прямо во время трансляции. Россиянка отвлеклась на это, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.

Позже президент польской Федерации шашек Дамиан Решка принес извинения за инцидент и объяснил это санкциями со стороны WADA в отношении России.