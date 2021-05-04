В Пентагоне считают, что много российских войск находится у границ Украины

Еще много российских войск находится у границ Украины, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», — сказал он.

Ранее в НАТО прокомментировали завершение учений на юге России. «Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал представитель альянса.

Алексей Нечаев