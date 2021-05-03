В Казани состоялся благотворительный аукцион — резчики по дереву сделали экспонаты

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В Казани в комплексе Туган Авылым состоялся благотворительный аукцион — можно было приобрести работы резчиков по дереву, сообщается в сюжете телеканала ТНВ.

Организатором выступил проект Tatardar. Отмечается, что все вырученные средства пошли на благотворительность: были приобретены продукты для малоимущих и пожилых, также деньгами помогли преподавателям, которые учат людей чтению Корана на общественных началах.

Работы можно посмотреть в аккаунте в Instagram.

Ранее в Челнах для организации обедов для бездомных оборудовали павильон, который расположился между Органным залом и бассейном «Олимпийский», сообщается в Instagram-аккаунте волонтеров.



Алексей Нечаев