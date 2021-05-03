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В Челнах оборудовали павильон для оказания помощи бездомным

12:01, 03.05.2021 1
В Челнах оборудовали павильон для оказания помощи бездомным
Фото: соцсети

В Челнах для организации обедов для бездомных оборудовали павильон, который расположился между Органным залом и бассейном «Олимпийский», сообщается в Instagram-аккаунте волонтеров.

Павильон площадью 40 кв. м подарил волонтерам владелец автосервиса «Гараж-500» Назип Зарипов. Помещение в настоящее время оборудовано для раздачи еды и одежды. В нем планируется установить стеллажи с книгами, оборудовать рабочее место для парикмахера, а еще места для оказания юридической и психологической помощи. Одна из организаторов благотворительных акций Татьяна Слушкова поделилась, что здесь могут проводить беседы с людьми представители работодателей.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Спасибо организаторам!
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