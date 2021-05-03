В Челнах оборудовали павильон для оказания помощи бездомным

Фото: соцсети

В Челнах для организации обедов для бездомных оборудовали павильон, который расположился между Органным залом и бассейном «Олимпийский», сообщается в Instagram-аккаунте волонтеров.



Павильон площадью 40 кв. м подарил волонтерам владелец автосервиса «Гараж-500» Назип Зарипов. Помещение в настоящее время оборудовано для раздачи еды и одежды. В нем планируется установить стеллажи с книгами, оборудовать рабочее место для парикмахера, а еще места для оказания юридической и психологической помощи. Одна из организаторов благотворительных акций Татьяна Слушкова поделилась, что здесь могут проводить беседы с людьми представители работодателей.

Маргарита Головатенко