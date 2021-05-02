Саудовская Аравия с 17 мая откроет свои границы
Саудовская Аравия решила возобновить водное, сухопутное и воздушное сообщения с другими государствами. Страна откроет свои границы с 01.00 по местному времени 17 мая.
Снятие ограничений на передвижение затронет переболевших COIVD-19 более месяца назад, вакцинированных от коронавируса и подданных младше 18 лет при наличии страхового медполиса, который сможет покрыть расходы на их лечение от заболевания в другой стране.
Иностранным гражданам, прибывшим в Саудовскую Аравию, необходимо соблюсти 14-дневный карантин, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор, Росавиация и МИД представят к 11 мая отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими странами. Возможность возобновления полетов поручили продумать и в Саудовскую Аравию.
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