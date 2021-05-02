Эксперты назвали самые дорогие авиа— и ж/д билеты в апреле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, в какие города россияне купили самые дорогие билеты на поезд или самолет в апреле. Об этом пишет RT.

Самый дорогой авиабилет на рейс из Москвы в Дубай: перелет бизнес-классом в одну сторону обошелся пассажиру в 800 тыс. рублей. На втором месте по дороговизне авиабилетов: путешествие из столицы в Кейптаун и обратно. Двоим клиентам сервиса оно стоило более 500 тыс. рублей (по 265 тыс. за билет в «бизнесе»). Билет из Санкт-Петербурга в Дубай за 250 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самый дорогой билет на поезд с отправлением в апреле обошелся в 54 тыс. рублей: «Сапсан» выезжал из Москвы в Санкт-Петербург. Поездка на этом же виде транспорта, но уже в обратную сторону обошлась в 50 тыс. рублей. По 33 тыс. рублей заплатили двое россиян, которые отправились из Москвы в Адлер в мягком вагоне.

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Татьяна Леухина