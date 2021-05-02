В Татарстане по программе соципотеки построили уже 39 домов из 161

В Татарстане по программе социальной ипотеки должны сдать 161 дом на 280 тысяч кв. м. 39 домов на 1 384 квартиры в республике уже построили. Это 27% от плана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Больше всего домов по программе соципотеки построили в Сабах — 13. В Арске построили 1 дом, Актаныше — 4, Алексеевске — 2, в Алькеевском районе — 1, Балтасях — 1, Бугульме — 1, Верхнем Услоне — 1, Зеленодольске — 1, Казани — 2, Менделеевске — 1, Набережных Челнах — 1, Нижнекамске — 2, Новошешминске — 4, Нурлате — 3, Сабах — 13, Тетюшах — 1.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще 75 домов (площадью 71,3 тыс. кв. м) находятся в высокой степени готовности.

По данным на 17 апреля, всего в Татарстане ввели в эксплуатацию 35 процентов жилья от годового плана.



Татьяна Леухина