Россияне набрали рекордный объем кредитов в марте

В марте жители России обновили рекорд просроченной задолженности по кредитным картам — он превысил 340,6 млрд рублей, посчитал для «Радио спутник» «Эквифакс».



Объем таких долгов вырос на 16,9%, а средняя сумма одного кредита выросла до 308 тысяч рублей — это на 4,9% больше, чем в феврале.

По мнению финансового эксперта, кандидата экономических наук Владимира Григорьева, есть три причины роста потребкредитов: мягкая кредитная политика банков, выдача кредитов преимущественно физлицам (банку проще сделать именно так ввиду специфики регулирования кредитного рынка), , конечно, снижение доходов населения.

По его словам, это может привести к изменению кредитной политики банков, и банки в скором времени сократят или усложнят предоставление новых кредитов.

Фото: pixabay.com

Напомним, в марте Visa спрогнозировали отказ от пластиковых карт в России.

Маргарита Головатенко