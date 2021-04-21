В Казани на проезжую часть упал светофор

В Казани недалеко от РКБ рухнул светофор. Видео с места в редакцию «Реального времени» прислали очевидцы.

Светофор упал на улице Братьев Батталовых, на повороте к Лесному городку. Вместе с ним упал и дорожный знак, обозначающий пешеходный переход.

Пока не ясно, упал ли он из-за сильного ветра или под ним подмыло грунт.

Ранее МЧС Татарстана предупреждало об ухудшении погодных условий. С 16 часов 21 апреля до трех часов утра 22 апреля в республике ожидается сильный юго-восточный ветер порывами 17—22 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.



Ольга Плешкова