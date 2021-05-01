Павла Барышева освободили от должности замглавы МЧС России
Генерал-полковника Павла Барышева освободили от должности заместителя главы МЧС России.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ подписан и вступает в силу сегодня.
Барышев был назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий указом президент РФ от 2 февраля 2017 года.
С 2002 по 2013 годы он занимал должность начальника ГУ МЧС РФ по Ярославской области. С марта 2013 возглавил Академию гражданской защиты МЧС России.
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