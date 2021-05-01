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Павла Барышева освободили от должности замглавы МЧС России

18:11, 01.05.2021
Павла Барышева освободили от должности замглавы МЧС России
Фото: mchs.gov.ru

Генерал-полковника Павла Барышева освободили от должности заместителя главы МЧС России.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ подписан и вступает в силу сегодня.

Барышев был назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий указом президент РФ от 2 февраля 2017 года.

С 2002 по 2013 годы он занимал должность начальника ГУ МЧС РФ по Ярославской области. С марта 2013 возглавил Академию гражданской защиты МЧС России.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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