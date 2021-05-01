На пожаре в жилом доме в Челнах погибли два человека, один в тяжелом состоянии

Фото: МЧС по РТ

В Челнах 1 мая в 06.55 спасателям поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в поселке Элеваторная Гора на ул. Крахмальной, д. 5, сообщает МЧС по Татарстану.

Пожарные прибыли на место в 07.07, горел дом на площади около 100 кв. м. В 07.13 спасатели обнаружили пострадавшего, его доставили в БСМП города в тяжелом состоянии, личность устанавливается.

В 07.28 пожар локализировали, в 07.37 потушили. В 08.01, разбирая сгоревшие конструкции, пожарные обнаружили тело первого погибшего, спустя почти час, в 08.53, обнаружили тело второго погибшего. Их личности устанавливаются.

Фото: МЧС по РТ

В результате пожара дом площадью 80 кв. м сгорел, сгорели также кровля коттеджа на расстоянии 2 метров площадью 20 кв. м и баня на расстоянии 3 метров на площади 15 кв. м. Общая площадь пожара — 115 кв. м. Причину пожара предстоит выяснить.

Фото: МЧС по РТ

Сегодня в Казани на улице Герцена, д. 137, на пожаре погиб человек. Еще в пожаре пострадал один человек, его направили в больницу.



Маргарита Головатенко