В Казани на пожаре погиб человек

1 мая в Казани на улице Герцена, д. 137, на пожаре погиб человек, сообщает МЧС по Татарстану.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горели надворные постройки на площади 40 кв. м. В 9.31 пожарные обнаружили пострадавшего, личность которого устанавливается. Спустя несколько минут, в 9.37, спасатели нашли тело погибшего, его личность также устанавливается.

Открытое горение ликвидировали в 09.36. Причина пожара устанавливается, пострадавшего направили в больницу.

Напомним, в Казани ночью на улице Фучика, 83, произошел пожар в одной из квартир на верхних этажах, горение ликвидировали в 21.28. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считают нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования.

Маргарита Головатенко