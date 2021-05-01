Россияне смогут купить или продать авто через госуслуги

Россияне могут оформить договор купли-продажи на портале госуслуг, такой приказ вступил в силу с 1 мая, сообщает «РИА Новости».



Документ включает в себя перечень юридически значимых действий и сделок, которые могут быть осуществлены через портал госуслуг. Это касается и приобретения либо продажи транспортных средств. Пользователи могут ознакомиться с историей и комплектацией авто, данные о заключенной сделке будут автоматически направляться в ГИБДД.

Предполагается, что в результате введения механизма сократится время на оформление договоров и будет исключен риск ошибок при составлении сделок. Также планируется упрощение процедуры заключения договоров.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко