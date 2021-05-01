В КФУ обсудили сотрудничество по добыче нефти с министром энергетики и промышленности Киргизии

В Казанском федеральном университете обсудили сотрудничество в сфере разведки и добычи нефти с министром энергетики и промышленности Киргизии Кубанычбеком Турдубаевым. Он посетил Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Турдубаев отметил, что Киргизия нацелена на двухстороннее взаимодействие в области разработки существующих нефтяных месторождений и совершенствовании технологий разработки новых мест добычи сырья. Он также сообщил, что страна хочет сотрудничать в сфере подготовки и повышения квалификации киргизских специалистов.

Проректор по научной деятельности КФУ, директор ИГиНГТ Данис Нургалиев обратил внимание, что в Киргизии нефть добывают в малых количествах. Для наращивания объемов необходима разведка новых месторождений, эффективные технологии и хорошие специалисты, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: media.kpfu.ru

«Из всего, что мы сегодня обсудили, даже если мы процентов 25 реализуем, это будет прорыв в наших отношениях», — констатировал в конце встречи Турдубаев.

Отметим, что по итогам 2020 года товарооборот между Татарстаном и Киргизией составил $41,1 млн. Он сократился на 33,4% по сравнению с 2019 годом.

Татьяна Демина