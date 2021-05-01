На майские праздники продлен маршрут пригородного поезда Казань — Свияжск

В Татарстане временно продлевается маршрут пригородного поезда №6001 «Казань — Свияжск». Это связано с увеличением количества пассажиров в выходные майские дни.

С 3 по 7 мая включительно, а также в понедельник, 10 мая, поезд будет отправляться из Казани в 8.10. Он проследует до Тюрлемы, сообщается на сайте мэрии Казани.

Прибытие поезда на конечный пункт запланировано в 9:50.

Напомним, россиян ждут большие выходные: 1 мая, праздник Весны и Труда, и 9 мая, День Победы, являются нерабочими праздничными днями по статье 112 Трудового кодекса РФ, а дни 4 по 7 мая объявлены нерабочими по указу президента России Владимира Путина от 23 апреля. В эти дни за работниками сохранится зарплата.

Татьяна Демина