В Минтруда РТ напомнили, что 13 мая в Татарстане выходной день

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минтруда РТ напомнили, что помимо выходных с 1 по 10 мая татарстанцев в этом месяце ждет еще один нерабочий праздничный день — 13 мая, начало праздника Ураза-байрам. 12 мая, в предпраздничный день, продолжительность рабочего дня сократиться на один час.

1 мая, праздник Весны и Труда, и 9 мая, День Победы, являются нерабочими праздничными днями по статье 112 Трудового кодекса РФ, напомнили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

Дни 4 по 7 мая объявлены нерабочими по указу президента России Владимира Путина от 23 апреля. В эти дни за работниками сохранится зарплата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Органы публичной власти и организации самостоятельно определяют количество сотрудников, которые с 1 по 10 мая включительно будут обеспечивать их работу.

Напомним, что в первые десять дней мая российские школы уйдут на каникулы, в детских садах в дополнительные выходные с 4 по 7 мая организуют дежурные группы, а вузы в эти дни смогут перейти на дистанционное обучение.



Татьяна Демина