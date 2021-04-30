Глава ЕЭК Михаил Мясников считает необходимым двигаться по пути создания СП
Участники межправсовета ЕАЭС договорились об углублении локализации в промышленности, сообщил журналистам глава Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Михаил Мясникович по окончании расширенного заседания Евразийского межправительственного совета. По его словам, объединение усилий будет сделано в области микроэлектроники, где накоплен опыт и компетенции у России, Белоруссии и Казахстана.
— Впереди у нас много совместных программ, необходимо укреплять и создавать новые совместные компании, — отметил он.
Выступая с заключительном словом на заседании, Михаил Мясникович пообещал провести большую серию встреч и переговоров с представителями бизнеса стран-участников ЕАЭС.
— Мы планируем и обязательно проведем 40 саммитов с представителями хозяйствующих субъектов наших стран. В первом квартале увеличится выпуск продукции в обрабатывающих отраслях в Белоруссии на 9%, в Казахстане — на 7,5%, в РФ — на 3%», — сообщил он.
По его данным, объем взаимной торговли в этом году увеличился на 6,8% и наиболее существенно вырос с Казахстаном на 7,9, Белоруссией — на 3,9.
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