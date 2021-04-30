Virtus.pro уходит из Fortnite и закрывает команду в дисциплине

Российская киберспортивная организация Virtus.pro объявила о своем уходе из дисциплины Fortnite. По словам генерального менеджера франшизы Сергея Гламазды, такое решение было принято по нескольким причинам: из-за неблагоприятной среды для спонсоров, на которых действуют ограничения от издателя «королевской битвы» и непривлекательной соревновательной составляющей в игре.

При этом Гламазда не исключил, что организация может вернуться в Fortnite, когда ситуация станет более благоприятной:

«Это решение было принято по нескольким причинам. Во-первых, почти вся экосистема Fortnite ориентируется на игроков: соревновательная часть и модель Creator Code делают наличие организаций чем-то необязательным. Во-вторых, аудитория игры сейчас в основном состоит из очень молодых людей, и это не всегда является плюсом, когда речь заходит о потенциальных партнерах для состава. А некоторые категории спонсоров сейчас попросту закрыты издателем», — написал генменеджер «медведей».

VP открыла команду по Fortnite летом 2018 года. За два с половиной года состав Джамала Jamside Сайдаеева заработал около $387 тыс. призовых, выиграл несколько престижных турниров и участвовал в чемпионате мире по Fortnite 2019 года.