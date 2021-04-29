Татарстан и Казахстан договорились о сотрудничестве по развитию сферы IT и зеленых технологий

Минцифры Татарстана и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество сторон в сфере информационных технологий и развития инновационных сервисов и продуктов в области Финтех.

Татарстан и Казахстан также займутся совместным развитием образования, цифровизации госуслуг, зеленых технологий, технологий индустрии 4.0 и т. д., сообщает пресс-служба Минцифры РТ. Меморандум также предполагает обмен его сторонами опытом в области облачных и платформенных решений, взаимное продвижение на региональных и международных площадках.

«Думаю, что у Татарстана и Казахстана есть, чему поучиться друг у друга», — считает глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Он выразил надежду, что соглашение станет началом крепкого сотрудничества и дружбы.

Фото: digital.tatarstan.ru

Со стороны МФЦА меморандум подписал председатель правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов.

Накануне в Казани премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили ситуацию с поставками российской вакцины от коронавируса. Председатель правительства РФ сообщил, что страна делает все возможное, чтобы направить дополнительные дозы препарата в Казахстан.



Татьяна Демина