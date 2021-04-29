За час до салюта Камерный хор РТ споет с казанцами на площади Тысячелетия

Фото: пресс-служба ГБКЗ

9 мая на площади Тысячелетия, ровно за час до праздничного салюта, Камерный хор Татарстана приглашает казанцев спеть вместе с ним. Это будут не только песни военных лет, но и любимые многими произведения советских композиторов. Акция проходит уже не в первый раз, однако в прошлом году она была перенесена в онлайн. Руководитель коллектива Миляуша Таминдарова поделилась воспоминаниями:

— Вы даже не представляете, насколько мощной энергетикой обладает поющий хором человек! Тысячи людей пели с нами в унисон в 2019 году, правда, тогда акция проходила на площади Свободы. Теперь мы приглашаем казанцев в самый центр города, к 21.00. Именно это выступление мы считаем своим главным событием года, с него также начинается наше участие в Пасхальном фестивале Валерия Гергиева. Уже утром 10 мая хор уезжает в Москву.

Фото: пресс-служба ГБКЗ

Миляуша Таминдарова отметила, что приглашение коллектив получает уже в третий раз. Хор выступит в Туле, Ясной Поляне, а 16 мая — в концертном зале имени Чайковского, где споет с хором Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. У казанского коллектива будет и сольная часть фестиваля — в своем отделении по традиции хор исполнит лучшие произведения разных народов. Прозвучат сочинение Альфреда Шнитке, татарская колыбельная «Аллюки», еврейская молитва и другие.

В понедельник в мэрии Казани раскрыли подробности празднования Дня Победы 9 мая. Оно начнется с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Далее на площади Тысячелетия пройдут парад и концерт в формате народного караоке. Закончится все салютом в 22.00.

Анна Тарлецкая