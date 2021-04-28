Уровень безработицы в Татарстане опустился до 1,16%

В Татарстане уровень безработицы опустился до 1,16%. За неделю количество зарегистрированных в органах службы занятости татарстанцев сократилось на 829 человек.

По состоянию на 28 апреля в Татарстане насчитывается 23 464 официально нетрудоустроенных гражданина. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,16% от численности рабочей силы.

Количество безработных за неделю снизилось в Набережных Челнах на 144 — до 1 963 человек, увеличилось в Зеленодольске (+3 безработных) и в Менделеевске (+4).

В Нижнекамске по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 1 468 нетрудоустроенных, в Елабуге — 539, в Чистополе — 283, в Камских Полянах — 215.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день татарстанцам в органах службы занятости населения предлагают 49 195 вакансий, 3 635 из которых работодатели представили за минувшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике условно составил 0,47 чел. на одну вакансию, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Татарстане в органах службы занятости населения было зарегистрировано 24 293 нетрудоустроенных. Уровень регистрируемой безработицы составлял 1,20% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина