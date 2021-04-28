В Казани праздничный намаз с участием муфтия Татарстана пройдет 13 мая в Галеевской мечети

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани чтение молитв в честь праздника Ураза-байрам с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина пройдет в Галеевской мечети. Он прочитает праздничную проповедь в 6.00, а в 06.30 состоится гает-намаз.

К чтению аятов Корана в Галеевской мечети Казани приступят в 05.30, уточняет пресс-служба Духовного управления мусульман РТ. На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» пройдет трансляция праздничного мероприятия.

Фото: dumrt.ru

Праздничные молитвы 13 мая пройдут с раннего утра во всех мечетях Татарстана. В сельской местности праздничные гает-намазы рекомендуется начать через 30 минут после восхода солнца. В городах гает-вагазы начнутся в 6.00.

Напомним, 13 мая 2021 года определено днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам начнется 20 июля.

Татьяна Демина