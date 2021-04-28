Татарстанца обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью

34-летнего жителя Альметьевска, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью, сообщает Следком Татарстана.



По версии следствия, 31 декабря 2020-го между проживавшими в одной бытовке 38-летним потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине несколько десятков ударов металлическим ломом по разным частям тела. Потерпевший скончался на месте, и обвиняемый сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Обвиняемый частично признал свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, Татарстан оказался в лидерах по количеству убийств и покушений на убийство за первые три месяца 2021 года.

Маргарита Головатенко