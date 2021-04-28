Татарстан оказался в лидерах среди российских регионов по числу убийств за первый квартал 2021 года

Московская область, Красноярский край и Татарстан оказались в лидерах по количеству убийств и покушений на убийство за первые три месяца 2021 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Генпрокуратуры РФ.

Во всех трех регионах зарегистрировали 74 убийства или покушений на него. На четвертом месте Башкортостан. Здесь зафиксировали 73 убийства.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

При этом Татарстан на втором месте по убийствам или покушениям на него, уголовные дела по которым передали в суд. Республиканский показатель — 75 случаев. Первое место у Московской области, здесь передали в суд 111 уголовных дел.

По количеству зарегистрированных убийств в 2020 году Татарстан занял третье место по России после Московской (311 убийств) и Свердловской областей (286). В республике зарегистрировано 256 убийств. Глава Следкома по РТ Валерий Липский заявил, что на криминальную статистику пагубно повлияла пандемия коронавируса.

Татьяна Леухина