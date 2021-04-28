Татарстан оказался в лидерах среди российских регионов по числу убийств за первый квартал 2021 года
Московская область, Красноярский край и Татарстан оказались в лидерах по количеству убийств и покушений на убийство за первые три месяца 2021 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Генпрокуратуры РФ.
Во всех трех регионах зарегистрировали 74 убийства или покушений на него. На четвертом месте Башкортостан. Здесь зафиксировали 73 убийства.
При этом Татарстан на втором месте по убийствам или покушениям на него, уголовные дела по которым передали в суд. Республиканский показатель — 75 случаев. Первое место у Московской области, здесь передали в суд 111 уголовных дел.
По количеству зарегистрированных убийств в 2020 году Татарстан занял третье место по России после Московской (311 убийств) и Свердловской областей (286). В республике зарегистрировано 256 убийств. Глава Следкома по РТ Валерий Липский заявил, что на криминальную статистику пагубно повлияла пандемия коронавируса.
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