В Кремле прокомментировали статью Bloomberg о начале третьей волны COVID-19 в России

Никакой второй статистики по COVID-19 нет и не может быть, иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью Bloomberg.

В ней, в частности, заявлялось, что в России начинается третья волна заболеваемости коронавирусом. Об этом изданию рассказали источники в правительстве, ссылаясь на неофициальные данные.

В Роспотребнадзоре также заявили, что о третьей волне говорить рано. Глава ведомства Анна Попова отметила, что ее можно избежать, если соблюдать все необходимые меры безопасности, пишет «РИА Новости».

Издание Bloomberg писало, что россияне, успокоенные оптимистичными рассказами руководства о победе над пандемией коронавируса, не стремятся делать прививку от COVID-19 и уже не опасаются вируса.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский поспешил уточнить, что это не третья волна коронавируса, а «плавный подъемчик».

Татьяна Леухина