Новости общества

12:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле прокомментировали статью Bloomberg о начале третьей волны COVID-19 в России

14:20, 28.04.2021
В Кремле прокомментировали статью Bloomberg о начале третьей волны COVID-19 в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Никакой второй статистики по COVID-19 нет и не может быть, иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью Bloomberg.

В ней, в частности, заявлялось, что в России начинается третья волна заболеваемости коронавирусом. Об этом изданию рассказали источники в правительстве, ссылаясь на неофициальные данные.

В Роспотребнадзоре также заявили, что о третьей волне говорить рано. Глава ведомства Анна Попова отметила, что ее можно избежать, если соблюдать все необходимые меры безопасности, пишет «РИА Новости».

Издание Bloomberg писало, что россияне, успокоенные оптимистичными рассказами руководства о победе над пандемией коронавируса, не стремятся делать прививку от COVID-19 и уже не опасаются вируса.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский поспешил уточнить, что это не третья волна коронавируса, а «плавный подъемчик».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем