С начала года на капремонт домов в Татарстане уже потратили 735 млн

Республика Татарстан остается традиционным лидером в ПФО по ежегодным объемам программы капремонта многоквартирных домов. В 2021 году к ремонту запланированы 948 домов. К 24 апреля уже выполнено работ на 735 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил на совещании в Доме правительства РТ первый замминистра строительства республики Алексей Фролов.

Провел совещание в режиме ВКС Рустам Минниханов, участие принимал премьер-министр Алексей Песошин. Фролов доложил о ходе выполнения ряда программ в области строительства. Бодрее всего идут работы по программе капремонта зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия — уже сданы девять объектов из 13, все сделано на 91%. Программа капремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии, на той же стадии (10 объектов из 12 готовы). Остальные программы тоже выполняются в хорошем темпе, некоторые только еще стартуют — например, капремонт овощехранилищ республики, который начался только 2 недели назад и выполнен уже на 10 процентов.



Программа капремонта и реконструкции образовательных организаций включает в себя 213 объектов — 148 школ, 53 детских сада и 12 коррекционных школ. В двух школах ремонт уже закончили, в 19 еще идут работы. В этом году капитально ремонтируются 27 детских садов. Завершены работы в трех из них, 18 ремонтируются в настоящее время.



По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» запланированы работы на восьми объектах, из них СМР начаты на шести. Программа «Обеспечение населения питьевой водой» в 2021 году затрагивает все 45 муниципальных образований. В общей сложности это 127 объектов. Работы начаты уже в 18 муниципальных образованиях.