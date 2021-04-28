Экс-начальника ОП «Дербышки» задержали по делу о взятке 3,5 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Фигурантом коррупционного дела стал бывший начальник казанского отдела полиции «Дербышки» Руслан Абсалямов. По данным источников «Реального времени», его заподозрили в посредничестве взяточничеству в 3,5 млн рублей — за освобождение от уголовного преследования совладельца сети «Покровские пекарни».



Абсалямова задержали еще в воскресенье, а освободили вчера. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил и его защитник, подчеркнув, что задержание произошло, когда его клиент по договоренности со следователем пришел на допрос. С его слов, к преступлению бывший ВИП-полицейский не причастен. В суд ходатайство об избрании ему меры пресечения не поступало.

Напомним, по тому же делу привлекается пенсионер МВД Ильфат Батталов. Накануне Советский райсуд Казани продлил этому обвиняемому в посредничестве срок содержания в СИЗО. Также под подозрением — совладелец сети Тагир Ахмеров, его супруга и бизнес-партнер Артем Голдобин.

По версии следствия, в ноябре 2019-го у Ахмеровых провели обыск и задержали главу семьи. После чего жена попыталась выяснить, в чем же его подозревают, и, по версии СК, получила от Голдобина информацию о возможности посодействовать в освобождении мужа в случае передачи через него, Батталова и неустановленных лиц взятки в 500 тысяч рублей «должностным лицам правоохранительных органов». Силовики считают, что 500 тысяч рублей передавала супруга Ахмерова, а еще 3 млн рублей уже он сам. Его уголовное преследование по делу о фальсификации данных ЕГРЮЛ было прекращено.

Расследованием дела о передаче 3,5 млн рублей занимаются сотрудники 5-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Тем временем в казанский суд поступило дело о незаконной прослушке сотрудников «Покровских пекарен».