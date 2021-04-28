Глава Следкома по Татарстану рассказал о ходе расследования дела о сгоревшем памятнике

Руководитель Следственного комитета Татарстана Валерий Липский рассказал о расследовании уголовного дела по сгоревшему памятнику воину-освободителю в Заинске. Следователи уже выяснили, что коммерсант сэкономил деньги по муниципальному контракту, и памятник сделали из некачественного материала. А ответственный сотрудник муниципалитета не проверил.

«К тому же к предпринимателю есть вопросы по изготовлению таких же памятников в других городах республики и страны. Сейчас это проверяем. Размер похищенных средств в данном случае не столь важен — даже если он «сэкономил» 300 тысяч из 300 млн, ущерб все равно составит полную стоимость уничтоженного памятника», — сказал Липский.

Что касается детей, которые случайно подожгли скульптуру, то их привлекли к административной ответственности.

Подробное интервью Валерия Липского читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова