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За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4 289 человек

11:23, 27.04.2021
За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4 289 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 289 человек. С начала кампании по вакцинации привились 234 053 жителя республики, сообщили в Минздраве РТ.

144 029 татарстанцев уже получили вторую прививку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

На прошлой неделе президент республики Рустам Минниханов поручил увеличить объемы вакцинации до 10 тыс. людей в день.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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