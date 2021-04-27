«Телефонного террориста» оштрафовали в Челнах на 50 тысяч рублей

В Набережных Челнах жителя города оштрафовали на 50 тысяч рублей за заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе в квартире одного из жилых домов. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Установлено, что мужчина, будучи в пьяном состоянии, умышленно позвонил с мобильного телефона на пульт единой диспетчерской службы и сообщил о заложенной бомбе в квартире одного из жилых домов.

К дому был организован выезд нарядов полиции, пожарных расчетов и бригад скорой помощи. «Телефонного террориста» вскоре установили, против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Суд назначил ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что за последние два года в России спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 террористических преступлений, 78 из которых — теракты.

Ольга Плешкова