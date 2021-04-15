За последние два года в России предотвратили почти 80 терактов

По данным Федеральной службы безопасности, за последние два года в России спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 террористических преступлений, 78 из которых — теракты.

В стране пресекли деятельность ряда ячеек террористических организаций, в частности разгромили бандподполье на Северном Кавказе, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, увеличиваются риски совершения двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку». Такая попытка уже предпринималась в России, добавил директор ФСБ.

Бортников также обратил внимание, что для создания биологического оружия террористы стали вербовать преподавателей и студентов химико-биологических вузов, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Бортников сообщал, что за 10 лет в стране предотвратили 200 терактов: в 2010 году предотвращалось 10% атак, в 2018 году этот показатель достиг 80%, в 2020-м — 96%.



Татьяна Демина