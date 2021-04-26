В Госдуму внесли законопроекты по реализации послания Путина Федеральному собранию

В Государственную думу внесли законопроекты по реализации задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Депутаты и правительство приступили к работе над ними.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в первую очередь работа ведется по социально значимым законодательным инициативам, к реализации которых намерены приступить в ближайшее время.

В частности, в нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, регулирующий выплату детских пособий и оплату больничных, пишет RT. Одна из законодательных инициатив касается установления пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности в размере 50% прожиточного минимума. С 1 июля его смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума в их регионе.

Фото: kremlin.ru

Путин выступил с этими инициативами 21 апреля на традиционном посланиии Федеральному собранию. Основные выдержки из выступления главы государства читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина