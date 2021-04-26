Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству выданных потребкредитов в первом квартале 2021 года

Татарстан стал пятым в рейтинге регионов России, в которых за первый квартал 2021 выдали наибольшее количество потребительских кредитов — 124,4 тысячи единиц, следует из подсчетов Национального бюро кредитных историй.

По сравнению с январем—мартом 2020 года, количество оформленных за первые три месяца 2021 года количество оформленных потребкредитов в республике сократилось на 5,8% (132 024 в первом квартале прошлого года).

Лидерами по этому показателю по итогам января—марта 2021 года стали Москва (191 тыс. потребкредитов) и Подмосковье (165,8 тысяч). На третьем месте — Краснодарский край (139,7 тысяч), на четвертом — Башкирия (125,8 тысяч).

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что в первом квартале 2021 года снижение выдачи потребительских кредитов фиксировалось во всех регионах России. Самое сильное сокращение зарегистрировали в Оренбургской области (-17,1%), Приморском крае (-17,1%), Кемеровской (-15,4%), Саратовской (-14,5%) и Тюменской (-14,4%) областях.

Отметим, что по итогам февраля 2021 года Татарстан занял второе место среди регионов с наименьшими показателями по просроченным потребительским кредитам.



Татьяна Демина