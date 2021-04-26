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Вклад «Я сам?!» Ак Барс Банка признан одним из самых доходных по версии агентства Frank RG

14:32, 26.04.2021

В рейтинге самых доходных вкладов c надбавкой за использование карты депозит «Я сам?!» занял 2-е место.

Аналитическое агентство Frank RG провело исследование рынка и определило вклады с самыми высокими ставками при условии использования карты. Клиенты Ак Барс Банка могут повысить ставку до 5,8% годовых по вкладу «Я сам?!» — для этого достаточно лишь оплачивать покупки с помощью карты банка.

Открыть вклад можно на полгода по базовой ставке 4,1% годовых на 6 месяцев или на один год по базовой ставке 4,3%. Чтобы повысить ставку, клиентам необходимо расплачиваться за покупки картами Ак Барс Банка. В зависимости от суммы покупок за месяц ставка по вкладу увеличится на 0,5—1,5%.

За покупки на общую сумму до 30 000 рублей в месяц ставка вырастет на 0,5%. Если сумма покупок за месяц составит до 55 000 рублей, то ставка увеличится на 1%. За покупки на сумму от 55 000 рублей в месяц включительно клиенты получат +1,5% к ставке по вкладу.

Проценты по ставкам рассчитываются и выплачиваются на счет банковской карты по итогам каждого месяца и в конце срока вклада.

Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей, максимальная — 1,5 млн рублей. У клиентов есть возможность пополнять вклад, а также пролонгировать его неограниченное количество раз.

Узнать подробнее об условиях вклада «Я сам?!» можно на сайте банка.

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Справка

ПАО «АК БАРС» БАНК

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015

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